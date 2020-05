Počet lidí bez práce poroste, uplatnění lze najít v obchodě či logistice

Jak zároveň upozornil, mnohé firmy se zatím nezbavují ani agenturních zaměstnanců. Vliv na to má i vládní program na podporu zaměstnanosti Antivirus. Zaměstnavatelským svazům se do něho podařilo na poslední chvíli protlačit i podporu pro 400 tisíc agenturních zaměstnanců. Díky nim mohou firmy zůstat dostatečně flexibilní, mohou jak navyšovat, tak pochopitelně i snižovat výrobu podle aktuální potřeby. Zároveň nejsou nuceny řešit nábor či v horším případě propouštění kmenových zaměstnanců.

„Zejména v případě výrobních společností bude náběh na plnou kapacitu trvat i několik týdnů. Česká republika je zemí uprostřed Evropy, a její produkce výrobků a služeb je do značné míry závislá na schopnosti dovážet suroviny a polotovary ze zahraničí a exportovat svoji produkci do zahraničí. Pokud se ochranná opatření v EU budou uvolňovat koordinovaně, bude to dobrá zpráva pro Česko. V opačném případě mohou problémy firem přetrvávat i poté, co u nás dojde k uvolnění restrikcí, které vláda zavedla v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu,“ vysvětlil Malo.