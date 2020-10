Plošné testování zatím u ledu. Začít by se mohlo lokálně, třeba i s pomocí zubařů

V pondělí Prymula uvedl, že plošnější testování by následovalo až po ověření toho, jestli antigenní testy dokážou zachytit dostatečný počet případů nákazy. „Až budeme mít jistotu, že záchytnost v tom modelu je taková, jakou chceme mít, tak bychom šli do plošnějšího schématu s tím, že určitě nepůjdeme do modelu, kdy bychom protestovali kompletně celou populaci,” řekl.