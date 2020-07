Petříček: Situace s cestováním na Kypr a do Slovinska se do týdne nevyřeší

Petříček přiznal, že je „situace vážná a vláda by se tím měla zabývat“. Zmínil i otázku případného odškodnění rodin, protože test vyjde na 1750 korun. To představuje u čtyřčlenné rodiny 7000. „Bude to řešit Klára Dostálová a očekávám, že přijde s jasnou odpovědí, jestli lze uplatnit náhrady škody.“

Ministr zahraničí se nedomnívá, že by se Česká republika mohla do týdne vrátit mezi bezpečné země, i když to diplomaticky přímo neřekl: „Zopakuju pouze to, že musíme za prvé dostat pod kontrolu situaci na Karvinsku. Nepředpokládám, že bychom se dostali na seznam bezpečných zemí, pokud se situace nezmění. V tom musí vláda udělat víc. Je potřeba se zaměřit na to, jak zamezit dalšímu šíření. Řešíme i detaily podmínek, v případě Slovinska jsem rád, že je možný tranzit přes jejich území, a že vyslyšeli, že když lidé mají rezervované ubytování, mohou s testem ne starším než 36 hodin vstoupit do země.“