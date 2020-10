Oxfordská vakcína proti covidu-19 funguje v buňce správně

„Až dosud technologie nebyly schopné poskytnout tak jasné odpovědi, ale nyní víme, že vakcína dělá vše, co jsme čekali, a to je dobrá zpráva v našem boji s nemocí,“ řekl David Matthews z Bristolské fakulty buněčné a molekulární medicíny, který vedl zkoumání účinnosti. „Je to důležitá studie, protože jsme byli schopni potvrdit, že genetická informace, jež je základem vakcíny, která byla vyvinula tak rychle, jak to bylo bezpečné, se chová správně, když se dostane do lidské buňky,” pokračoval.