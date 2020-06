Otce švédské cesty tepe opozice. Žádá i rezignaci premiéra

Hlavní švédský epidemiolog Anders Tegnell minulý týden poprvé připustil, že se během pandemie dalo postupovat lépe. „Existuje jistě potenciál pro zlepšení toho, co jsme ve Švédsku udělali,“ řekl Tegnell a pokračoval: „Pokud bychom narazili na stejnou nemoc a věděli o ní to, co víme dnes, myslím, že bychom přijali opatření někde mezi tím, co jsme udělali ve Švédsku, a tím, co udělal zbytek světa.“