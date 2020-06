Teď už bychom postupovali jinak, přiznal švédský epidemiolog

„Existuje jistě potenciál pro zlepšení toho, co jsme ve Švédsku udělali,“ řekl Tegnell a pokračoval: „Pokud bychom narazili na stejnou nemoc a věděli o ní to, co víme dnes, myslím, že bychom přijali opatření někde mezi tím, co jsme udělali ve Švédsku, a tím, co udělal zbytek světa.“

V rozhovoru litoval vysoké míry úmrtnosti. Je podle něj nutné zjistit, zda existuje nějaký způsob, jak tomu zabránit. „Myslím, že je zjevně prostor pro zlepšení toho, co jsme udělali. Bylo by dobré přesně vědět, co je třeba zavřít, aby se lépe zabránilo šíření infekce. V budoucnu musíme přemýšlet o tom, jestli existuje způsob, jak snížit počet úmrtí,“ řekl Tegnell.

Švédský hlavní epidemiolog Anders Tegnell Foto: Tt News Agency, Reuters

Hlavní švédský epidemiolog dosud důsledně hájil zvolenou strategii. Tvrdil, že je dlouhodobě udržitelnější než zablokování země. Světová zdravotnická organizace dokonce tento systém podporovala a navrhuje ho jako model budoucnosti.

Švédský model se ovšem setkal s velkou kritikou. Norský epidemiolog Frode Forland minulý měsíc obvinil Švédsko z toho, že rigidně trvá na přijatém modelu a nedokáže se přizpůsobit novým informacím.

„Viděli jsme, že epidemie koronaviru se v mnohém liší od pandemie chřipky. Především, onemocnění bylo mnohem nakažlivější a vážnější než chřipka. Smrtnost byla možná pětkrát vyšší a infekčnost asi třikrát vyšší než u chřipky,“ řekl Forland. Švédsko ovšem na tyto poznatky podle něj nereagovalo a nezabránilo tak úmrtí více než 4400 lidí, což je mnohem vyšší počet než u jeho severských sousedů.

Nepodařilo se také ochránit starší populaci. Virus prošel alarmujícím tempem švédskými domovy pro seniory a vyžádal si mnoho obětí. Přibližně polovina těch, kteří zemřeli a bylo jim nad 70 let, žila v pečovatelském domě a zhruba čtvrtina byla v domácí péči.