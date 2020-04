ON-LINE: Z nemoci covid-19 se v Česku uzdravilo téměř 1000 lidí

20:30 - Emeritní biskup Karel Herbst se vyléčil z nemoci covid-19, měl negativní testy. Byl převezen zpět z Nemocnice na Homolce do střešovické nemocnice. Jeho stav je stabilizovaný, není však moc dobrý.

20:08 - Portugalský parlament schválil třetí prodloužení nouzového stavu o dalších 15 dní, bude platit až do 2. května. Zákonodárci rovněž přislíbili postupné otevírání obchodů v případě, že nárůst nových případů nákazy koronavirem bude soustavně klesat jako nyní. Portugalsko má 18 841 potvrzených případů nákazy, nemoci covid-19 podlehlo 629 lidí.

V romských osadách to vybuchlo, řekl premiér. Nekontrolovatelně se šíří koronavirus

17:35 - V Česku je aktuální kumulativní počet nakažených 6359, to je o 56 více než uváděly ranní statistiky. Uzdravilo se 972 lidí, což je o 141 více než ráno. Zemřelo 169 lidí.

13:34 - Japonský premiér Šinzó Abe se chystá rozšířit stav nouze, platný nyní v sedmi prefekturách, na celou zemi. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na místní média. Cílem opatření je zabránit dalšímu šíření koronaviru a předejít přetížení zdravotnického systému. Stav nouze na souostroví by měl trvat do 6. května.

11:37 - Austrálie plánuje rozsáhlé testování odpadních vod na přítomnost koronaviru. Analýza by měla pomoci vytipovat oblasti, kde je nákaza nejvíce rozšířena.

Foto: Jake May, ČTK/AP

08:09 - USA hlásí 644 348 potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru a počet obětí přesáhl 30 800. Dosud se uzdravilo 48 708 infikovaných. Podle šéfa Bílého domu byly dosud v USA provedeny 3,3 miliony testů a brzy budou testy na protilátky. Nejvíce zasažené epidemií jsou státy New York, Kalifornie, Louisiana, New Jersey, Massachusetts a Michigan.

08:01 - Prezident Trump se zuby nehty drží tvrzení, že jsou Spojené státy za vrcholem, pokud jde o nové případy. „Data naznačují, že v celé zemi jsme za vrcholem nových případů,“ řekl. „Snad to tak bude pokračovat,“ doplnil s tím, že během čtvrtka představí nové pokyny pro znovuotevírání ekonomiky. „Chceme získat svou zemi zpět,“ řekl.

06:12 - Na francouzské letadlové lodi Charles de Gaulle propukla nákaza koronaviru. Pozitivní výsledek testu obdrželo 668 členů posádky, uvedlo francouzské ministerstvo obrany. Loď se vrátila do přístavu ve městě Toulon. Jednatřicet nakažených je v nemocnici a jeden na jednotce intenzivní péče.

05:27 - Bavorský premiér Markus Söder (CSU) se obává, že se kvůli nákaze koronavirem nebude konat letošní ročník slavného pivního festivalu Oktoberfest. „Jsem velmi, velmi skeptický. Za současné situace si umím jen stěží představit, že by se taková velká událost mohla konat,“ řekl Söder v bavorském rozhlase. Konečné rozhodnutí ještě nepadlo, v následujících dvou týdnech by to měl projednat s mnichovským starostou Dieterem Reiterem.