Kontroly lidí způsobily na Slovensku rozsáhlé dopravní kolony

Při vstupu do Bratislavy od města Svätý Jur vznikla od rána asi hodinová kolona vozidel. Policisté kontrolovali všechna projíždějící vozidla a sepisovali dotazník. „Zabere jim to asi pět minut, ale to stačí k tomu, aby se se vytvořila kolona po celém městě. Jsem živnostník a do Bratislavy musím, ukázal jsem jim potvrzení a živnostenský list,“ řekl Novinkám Michal z města Pezinok.