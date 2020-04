Obchody otevřely, ale zákazníci leckde chybějí

O nic lépe na tom nebyl nedaleký obchod s dámskými oděvy. „Toto byla od rána první zákaznice,“ ohlížela se za odcházející ženou majitelka obchodu Eva Hromádková, když hodiny ukazovaly krátce po poledni. „Bez zkoušení to nemá smysl. Jsme se zákaznicemi ve velmi úzkém kontaktu, obvykle jim tu uvaříme kafíčko, popovídáme si a při tom si dámy zkoušejí oblečení, ale to teď není možné,“ dodávala obchodnice, která si je spolu se svou kolegyní vědoma, že obzvláště ženy mají potřebu vše pořádně vyzkoušet a osahat materiál.

Oblečení pro děti nakupovala také Jana Vágnerová, která do krajského města přijela z Trhových Svinů. „Potřebuji pro děti spodní prádlo, trička s krátkým rukávem a tepláky. Sice si to nemohou vyzkoušet, ale pokud by jim to nebylo, můžeme je vyměnit,“ uvedla.