O nejlepších vakcínách rozhodne v USA utajená komise

Skupina bude posuzovat i vakcíny od společností Moderna, AstraZeneca na Johnson & Johnson, které jsou s vývojem nejdále, nebo do něj vložily největší prostředky. DSMB bude posuzovat, zda je lék bezpečný a funguje. Má i moc zastavit klinické zkoušky, nebo je naopak urychlit.

Utajení identity členů z řad lékařů a statistiků má zajistit, že nebudou pod tlakem firem platících zkoušky, vládních představitelů nebo veřejnosti. To je podle NBC důležité zejména kvůli rostoucímu tlaku, v němž vakcíny vznikají, když prezident Donald Trump slíbil očkování do dne konání prezidentských voleb.

Anonymita složení DSMB však vyvolává současně obavy, že by mohlo utajení identity zajistit členům přílišný vliv. I předseda profesor Whitley, který je na akademické půdě ctěný, je také placen farmaceutickým průmyslem. Roste proto tlak, aby bylo složení zveřejněno, neboť panují obavy ze střetu zájmů.

Pokud by byla vakcína schválena pod tlakem předčasně, mohlo by to podkopat systém, jenž má zajistit, že léky jsou bezpečné. „Chceme vědět, že jsou skutečně nezávislí,“ řekl ředitel výzkumného ústavu Scripps doktor Eric Topol. „Absence transparentnosti je skoro nesnesitelná,” dodal.