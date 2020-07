Nynější koronavirus je nakažlivější než originální verze, tvrdí studie

Koronavirus, stejně jako veškeré ostatní viry, neustále prochází mutacemi. Poté, co se SARS-CoV-2 rozšířil z Číny do Evropy, se tam stala dominantní jedna z jeho variant, kterou vědci označili D614G. Ta má vůči originálu drobnou odlišnost v DNA právě v místě, které ovlivňuje schopnost viru pronikat do lidských buněk.