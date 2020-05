Nové švýcarské testy na protilátky mají stoprocentní úspěšnost

Nové švýcarské testy již britští vědci nezávisle otestovali v přísně tajných laboratořích v Porton Down s výbornými výsledky. Nové testy zkoumající protilátky vůči koronaviru v krvi jsou prý „vysoce přesné” a správně identifikovaly úplně všechny vzorky, které vědci testovali. Velikost zmíněného testovaného vzorku však Britové alespoň zatím nezveřejnili. O pozitivních výsledcích informovala organizace Public Health England.

Výsledky testů jsou považovány za pozitivní vývoj v boji se zákeřným virem. Vědci věří, že ti, kteří mají v těle protilátky vůči koronaviru by vůči němu mohli být imunní dva až tři roky. To je však v tuto chvíli založeno spíš jen na domněnkách a vědecky podložené toto zbožné přání není. Světová zdravotnická organizace (WHO) navíc opakovaně vznesla pochybnosti, zda se vůbec člověk může stát vůči viru imunním.