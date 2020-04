Němci rozjeli metodu skupinového testování na koronavirus

Metoda skupinového testování je založena na smíchání vzorků skupiny pěti lidí a budou se testovat, jako by to byl vzorek jediného člověka. V případě negativního výsledku to znamená, že ze skupiny není nikdo nakažený. Jestliže by výsledek byl pozitivní, provedly by se jednotlivé zkoušky původního vzorku tak, aby byl pozitivní vzorek identifikován do čtyř hodin.