Ne, tyhle věci vám proti koronaviru opravdu nepomohou

Sociální sítě jsou podobnými radami doslova zaplavené do té míry, že Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala varování před podobnými mýty. Dlužno podotknout, že propagované prostředky se liší v závislosti na místě, kultuře a tradici. Ale bez ohledu na to, kde žijete – tyto falešné léky vám nepomohou.