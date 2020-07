Naštvané Karvinsko hledá viníky krize

Čekáme na výsledky, do konce týdne by měl být nějaký závěr

Na sociálních sítích komentují situaci stovky naštvaných lidí. „Začínají horka a my se máme smažit v rouškách v práci, a ještě nám omezí koupák. To je výborné,“ povzdychla si Lucie Leblová.

Další pisatel Tomáš Janitek má za to, že bude hůř. „Protože lidi nevydrží sedět jedno léto na zadku. Posledně jsme si to sem natahali po jarních prázdninách . Teď to bude podobně,“ varoval.

Některým vadí i to, že nikdo nenese za šíření infekce zodpovědnost: „Vždyť se to ví už dávno, měsíce se zavíraly oči! Zbytečně se nakazily stovky lidí a chudáci senioři se stali vězni v domovech i ústavech. Proč nikdo nekontroluje dodržování karantény?“ Jenže kontrola karantény je problém.

„Nevíme, kdo je v karanténě, ani nám to nikdo neřekne. Hygiena nám to říct nemůže, takže strážníci to nemají jak kontrolovat,“ poukázal pro Právo mluvčí Karviné Lukáš Hudeček s tím, že je to začarovaný kruh.