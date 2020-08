Nasazovat roušky dětem mladším pěti let je nesmysl, uvedly WHO i UNICEF

V Česku budou podle v současnosti platných pravidel od 1. září do odvolání roušky na vybraných veřejných místech povinné pro děti od dvou let.

Vyšší riziko než malé děti by podle závěrů WHO a UNICEF mohli naopak představovat náctiletí. Součástí jejich společného prohlášení jsou proto doporučení odstupňovaná podle věku.

U dětí do pěti let lékaři z WHO zakrývání obličeje nedoporučují vůbec. „Na základě názoru odborníků shromážděných prostřednictvím online mítinků a konzultací jsme dospěli k závěru, že děti mladší pěti let by roušky nosit neměly,“ uvedly WHO a UNICEF.