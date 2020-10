Nakupování vláda lidem zakázat nechce

„S největší pravděpodobností se nezavřou obchody, restaurace a služby, jako tomu bylo na jaře. Budeme ale tlačit na to, aby se omezilo shromažďování a shlukování lidí,“ řekl v televizi Prima Havlíček.

Zavádění nových opatření nemá nastat ze dne na den, zasažené subjekty dostanou čas na přípravu, dodal ministr.

Podle Schillerové už nejsou plošné uzavírky možné. „Ten vir neodejde v lednu, neodejde v únoru. Nemůžeme ekonomiku věčně vypínat, nemá na to, aby to utáhla. Nemůžeme si dovolit zdevastovat veřejné finance. Poučme se z jara, protože ten vir tady bude navždycky,“ řekla v České televizi. Schillerová apelovala, aby se lidé chovali zodpovědně, vadí jí třeba shlukování před restauracemi.

Proti zvýšení ošetřovného

„Chápu, že mladí se chtějí bavit, ale teď to nejde,“ poznamenala šéfka státní kasy. Vyzvala také, aby ti, kteří mohou pracovat z domova, zůstali doma, jako to už zavedly centrální úřady. Havlíček ani Schillerová však nepodporují to, aby se ošetřovné opět zvýšilo z 60 na 80 procent základu výdělku, jako tomu bylo před létem.

Podle nich by hrozilo, že by pak chyběli lidé v průmyslu nebo ve zdravotnictví, neboť by zůstávali víc doma.

Kabinet nyní připravuje podpůrné programy pro obory, které musely kvůli vládním opatřením opět omezit provoz. Jak Havlíček nastínil Právu už v pátek, program vzniká pro kulturu, sport, veletrhy, zájezdové dopravce, cestovní kanceláře a agentury, restaurace i hotely.

První mají být spuštěny v řádu dní, například u kultury má jít o 750 milionů korun. Pro restaurace a obor cestovního ruchu se podle něj vážně uvažuje o tom, že by stát hradil 80 procent nájemného. Věc ale musí ještě probrat se Schillerovou.

Na rozdíl od programu, který běžel od dubna do června, by pronajímatel nemusel nájemci slevovat 30 procent, když stát přispíval 50 procenty.

Podle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky by pomoc vlády měla být rychlejší a předvídatelnější, aby zasažení podnikatelé věděli, na co mají nárok. Poukázal rovněž na to, že někteří lidé se nechtějí nechat testovat na covid-19, protože si nemohou dovolit přestat pracovat, nemají finanční rezervy. Na druhou stranu kritizoval nedostatečnou testovací kapacitu v některých krajích.

Havlíček naopak tvrdí, že testovací kapacita je nyní dostatečná. Připustil však, že za současnou epidemiologickou situaci nese odpovědnost vláda, když v létě opatření příliš uvolnila. Podle vicepremiéra to bylo pod tlakem veřejnosti i některých odborníků.