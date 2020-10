Na jaře vir justici paralyzoval, teď ne

„Soudy pojedou tak, jak jely doposud. Doporučení už dostaly a v podstatě platí to, co bylo dáno už na jaře, jiná dávat zatím nebudeme. Je to v jejich kompetenci a ony vědí, co mají dělat. A podle mých zpráv se té současné situaci přizpůsobují,“ řekla Právu ministryně spravedlnosti (za ANO) Marie Benešová s tím, že nemíní podle svých slov zasahovat nějakými nařízeními do nezávislosti soudů.