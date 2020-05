Na hromadných akcích i stovky lidí, naznačil Maďar

Vláda by na páteční tiskové konferenci měla oznámit poslední zásadní rozvolňování represivních opatření, které by mělo nastat po 25. květnu. Mohou se například povolit hromadné akce pro více než sto lidí, což by mohlo potěšit například provozovatele kin. Naznačil to epidemiolog Rastislav Maďar, který je členem pracovní skupiny pro rozvolňování při ministerstvu zdravotnictví.