Na co máte právo, když vám zrušili let kvůli pandemii

Ve spolupráci s odborníky ze spotřebitelské organizace dTest přinášíme přehled informací, na co mají lidé, které zrušení letu postihlo, právo.

Nároky cestujících v případě, že je jim odepřen nástup na palubu či jim byl zrušen let nebo došlo k výraznému zpoždění letů, se řídí evropským nařízením o pravidlech náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě. Letecká společnost ale musí mít sídlo na území Evropské unie (EU) a zároveň alespoň jedno z míst (odletu či příletu) je v EU. V případě, že by dopravce nebyl z EU, musí se jednat o let ze země EU.