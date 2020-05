Na Chebsku počet nakažených stále roste, chce to cílený zásah, říká Dušek

„Budoucnost je v systému včasného záchytu změn,“ uvedl Dušek při prezentaci grafů, které ukazují vývoj nákazy v Česku. Jako příklad Dušek uvedl Chebsko. „To se dlouhodobě začíná pohybovat na nežádoucí křivce směrem nahoru. Změna ze včerejší půlnoci ukazuje nádech do prudkého růstu. Je to signál pro to, aby došlo k cílené akci a k cílenému zásahu,“ dodal.