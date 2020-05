Může koronavirus roznášet i klimatizace? Odborníci se neshodnou

Každopádně jak se léto blíží, klimatizace se bude více či méně stávat takřka všudypřítomnou záležitostí - na pracovištích, v restauracích, barech, obchodech či fitness centrech. Někteří lidé ji mají i doma, přičemž v USA to je až 90 procent domácností, dodává The Independent.

„Existuje například celá řada neznámých faktorů - stáli tam lidé ve frontě, aby si vzali jídlo, nebo šli třeba za někým po schodech? Faktor klimatizace nelze úplně vyloučit, ale je to něco, co musíme dále zkoumat. Kantonská studie je skvělá, to ano, ale na jejím základě jsem opravdu nedospěl k rozhodnutí, že raději nepůjdu do restaurace a že nebudu nikde sedět u klimatizace,” sdělil pro The Independent a připomněl význam dodržování odstupů.