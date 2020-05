Rozvolnění restrikcí žádný negativní dopad nemělo, přiznal Vojtěch

Koncem května by podle šéfa ÚZIS v ČR mělo být cca 8500 potvrzených případů. Interval se pohybuje mezi 7900 a 9700 osob.

Dlouhodobé scénáře operují se třemi variantami. Při nulovém scénáři, pokud by se nic nestalo, by docházelo k mizení viru a infekce by odezněla. „Tenhle scénář je velmi teoretický,” uvedl Dušek.