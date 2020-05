Miliony vakcín v září jsou falešná očekávání, chladí britské naděje profesor

Tajemník rovněž uvedl, že jako první by měli k vakcíně přístup Britové a země by následně prodávala vakcíny do světa za nejnižší možnou cenu. Upozornil ovšem rovněž na fakt, že jistota účinnosti a bezpečnosti vyvíjené látky stále neexistuje. Britská vláda mezitím financuje vývoj vakcíny miliony liber.

S tvrzením Sharmy nesouhlasí profesor Shattock z Královské univerzity v Londýně, která se na výzkumu vakcíny podílí. Podle něj by za předpokladu toho, že by se vakcína ukázala jako účinná a bezpečná, nebylo pravděpodobně možné distribuovat velké množství kusů dříve než v příštím roce.

„Potřebujeme data o tom, že vakcína funguje, abychom ji mohli začít vyrábět. To zabere nějaký čas, je to prostě hra čísel. A fakt, že se nám momentálně ve Velké Británii daří snižovat počet nakažených, dělá z testování vakcíny ještě složitější proces,” řekl Shattock. Ocenil však možnost farmaceutické firmy AstraZeneca vyrábět vakcínu ve velkém.

Vývojem vakcíny se zabývá také americká společnost Moderna. Ta přešla do druhé fáze testování na lidech a podobně jako Oxfordská univerzita uzavřela dohodu s farmaceutickou společností, která bude případnou výrobu zajišťovat. Podle ředitele firmy Stephana Bancela by mohla švýcarská firma Lonza začít vyrábět vakcínu už v červenci, tedy ještě před završením testů.

Bancel doufá, že třetí fáze, kdy by se očkovací látka podala většímu počtu lidí v místech, kde nemoc řádí, by mohla začít na počátku léta. Pokud by všechny testy dopadly dobře, mohla by být vakcína schválena pro podávání lidem v roce 2021.