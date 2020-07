Lidé se jeli uklidnit ke Karvinskému moři

„Co vám mám říct? Prostě chaos pokračuje. Nevěděli jsme, zda se nějak připravit, nakoupit či třeba raději odjet. Nakonec jsme se se ženou rozhodli, že na to nebudeme myslet, a vyrazili jsme s dětmi tady k vodě. Původně jsme dnes měli být na cestě do Chorvatska, ale Slovinsko to teď nějak zpřísnilo, tak jsme to ještě odložili. Tak si místo Jadranu užíváme Karvinské moře,“ líčil Právu v neděli odpoledne Pavel Wrobel.

A nebyli sami, kteří ve vedru vyrazili k jezeru, které leží přímo pod těžními věžemi v sousedství Dolu Darkov. Stovky lidí se sem přijely uklidnit a oddychnout si.

Dorazili i turisté z Polska

„Táhne se to čtyři měsíce a kdo nám tady pomůže? Na dovolenou nyní nemáme peníze, muž přišel o práci a já jsem v důchodu. Jsme rádi, že radnice to konečně tady dala dohromady. Je tu hezky. Hlavně ať nás nezavřou do karantény. V tom našem panelákovém bytě se nedá ve vedru vydržet. Na ty roušky a dezinfekci už jsme si zvykli,“ svěřila se osmašedesátiletá paní Helena z Karviné.

Lidé rádi využili teplého počasí. Foto: Denisa Doležalová, Právo

Ke Karvinskému moři vyrazily v neděli odpoledne i dvě studentky z nedaleké Stonavy. „Chodíme sem na procházku se psy. Je to tu fajn. Čistá voda. Bývá tu hodně rybářů, prý jsou tu velcí sumci. Je tu i hodně cyklistů a rodin s dětmi,“ ukazovaly s tím, že lidí stále přibývá.

„Teď je jich tu asi nejvíce. Přes týden jich bývá mnohem méně,“ řekla děvčata, která o možném vyhlášení karantény vůbec netušila.

Ke Karvinskému moři v neděli přijeli i polští turisté. „Nákaza? Ne, té se tady venku v přírodě opravdu nebojíme, i když jsme vedle dolů. U nás je mnohem více případů. Máme tady rodinu, přijeli jsme na dovolenou. Původně jsme chtěli jet do Itálie, ale pojedeme až za rok,“ popisoval Darek Gawlas z Katovic.

Jezero leží přímo pod těžními věžemi v sousedství Dolu Darkov. Foto: Denisa Doležalová, Právo

Dodal, že samozřejmě s bratrem řešili, zda nebude vyhlášená karanténa. „Prostě bychom sedli do auta a jeli domů. Co by nám zbývalo? Snad to klapne. Děcka se těší do dinoparku a ostravské zoo,“ sdělil.

Karvinské, nebo také Darkovské, moře vzniklo vlivem důlních poklesů. V minulosti jezero prošlo rozsáhlou rekultivací, která trvala dvanáct let a stála kolem 360 milionů korun. Karvinská radnice jezero proměňuje na rekreačně-sportovní areál. Letos zde vznikla pláž, přibyly lavičky, mola, převlékárna, cyklostezka a toalety.