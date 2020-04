Letní tábory nejspíš až v srpnu

„Uvidíme v květnu. Rádi bychom tábory upřednostnili, ale je riziko, že se tam sejdou děti z různých domácností, z různých částí země. Podobně jako při návratu do škol by tam mělo být čestné prohlášení, že dítě není z rizikové skupiny a že ani nežije v domácnosti s nikým rizikovým,“ řekl novinářům koordinátor epidemiologického týmu Rastislav Maďar.

„A ani nejde říct, že to bude v červenci. V srpnu by to mohlo být. Vše se bude průběžně vyhodnocovat,“ dodal.