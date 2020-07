Lékaři doufají, že proti covidu-19 pomůže antirevmatikum tocilizumab

Lékaři jsou přesvědčeni, že tento preparát zabírá u nakažených koronavirem SARS-CoV-2, u nichž došlo k přehnané imunitní reakci, tzv. cytokinové bouři. Výsledky klinických zkoušek, do nichž je zapojeno na 450 lidí na celém světě, se čekají tento týden.

„Je velmi jasné, že nejvážnější forma covidu-19, která zabíjí, je spojena víc s reakcí těla na virus než s virem samotným. Řešíme, jak lze potlačit tuto reakci,“ řekla listu The Daily Mail lékařka Taryn Youngsteinová z londýnské Imperiální koleje, která je do testu zapojena.

Pokud by se se účinnost potvrdila, byl by to další krok v boji proti novému koronaviru. „Lék dobře známe, víme, že je bezpečný a bývá dobře snášen, dodala Youngsteinová.