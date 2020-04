Situace s epidemií se nelepší, přiznal Putin. Moskva se uzavírá

„Znamená to, že všechny naše kroky, zejména ty proti šíření nákazy a při organizaci práce všech zdravotnických systémů, by měly být nastaveny optimálně s rezervou a při zohlednění všech faktorů. Celý zdravotní systém musí pracovat jako jeden stroj,“ poznamenal.

Omezen je od pondělí vjezd do ruské metropole. „Kvůli kontrolám aut přijíždějících do hlavního města, kterou provádí příslušníci dopravní policie, se na mnohých silnicích vedoucích do města vytvořily zácpy,“ uvedla policie pro agenturu TASS.