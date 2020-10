Krizový štáb hledá lůžka. I v hotelích

Křivka nakažených i přes přijatá opatření roste, což se zpožděním dopadne na český zdravotnický systém, uvedl ministr po jednání krizového štábu. Nyní je sice podle Hamáčka situace, co se týče dostatku volných lůžek na JIP i těch s kyslíkem, stále zvladatelná. Nicméně kapacita se zaplňuje. „Dá se říci, že hospitalizací končí zhruba čtyři procenta nakažených. To je číslo, které se dlouhodobě nemění,“ prohlásil ministr.

Krizový štáb proto chystá záložní kapacity lůžek. S přípravami se už začalo v Praze, kde by mělo jít o zajištění celkem tisícovky lůžek. „Rozdělili jsme je do čtyř kategorií a podle nich hledáme záložní kapacity tak, aby byly co nejdříve připraveny,“ přiblížil Hamáček.