Značce Renault hrozí zánik, varuje francouzský ministr financí

„Ano, Renault by mohl přestat existovat,” řekl Le Maire rozhlasové stanici Europe 1. Předseda správní rady automobilky Jean-Dominique Senard podle něj tvrdě pracuje na novém strategickém plánu a má podporu francouzské vlády.

Již několik týdnů se jedná o půjčce ve výši pěti miliard eur na pomoc automobilce; za půjčku by ručil stát. Podle agentury Reuters, která se odvolává na neupřesněné zdroje, dosáhl Renault dohody s bankami. Le Maire však státní podíl na dohodě podle vlastních slov zatím neschválil.

Renault by měl podle ministra ve Francii zachovat co nejvíce pracovních míst, zároveň by však měl zajistit, že zůstane konkurenceschopný. Automobilka podle svých internetových stránek zaměstnává po celém světě zhruba 180 tisíc lidí, z toho více než čtvrtinu ve Francii.