Koronavirová mapa: Praha už není nejhorším regionem

„Je to roztroušené jako výstřel z brokovnice,“ uvedl pro Právo Kos, který připomněl, že první ohnisko na Pelhřimovsku bylo v továrně v Pacově, další pak v humpoleckém domově důchodců.

Nákaza zasáhla i pelhřimovskou radnici. „Tam bych nemluvil o ohnisku, je to pár případů, ale jak to jde dál do rodin, chobotnice se nám trochu rozlézá v kontaktech rodin a rodinných příslušníků,“ doplnil hygienik.