Korona na jatkách v Německu se stala rozbuškou

Nákazu podle tvrzení firmy Tönnies zavlekli do podniku východoevropští dělníci, kteří se vrátili z krátkodobé návštěvy svých domovských zemí. Většina zdejších pracovníků pochází z Bulharska a Rumunska. K překotnému šíření infekce podle společnosti přispívá rovněž chladné pracovní prostředí v uzavřených prostorách.

„Virus přišel do firmy odněkud zvenčí a rozšířil se kvůli našim klimatickým podmínkám. Pracujeme v teplotách od 5 do 12 stupňů ve vlhku, kde se vytváří aerosoly a virus se může šířit vzduchem,“ řekl Andre Vielstädte, mluvčí Tönnies.

Minulý týden se do úzkých dostal i Armin Laschet, premiér Severního Porýní-Vestfálska, o němž se spekuluje jako o možném kandidátovi za křesťanskou demokracii (CDU) na úřad spolkového kancléře ve volbách plánovaných na podzim 2021.