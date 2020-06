Karviná předstihla Prahu, nakažených má celkem už přes tisíc

„Nemocnice v Karviné testuje denně jen 50 lidí, a to jsou ti, které pošle hygiena. Od úterka zde ale končí možnost se nechat otestovat sám na své náklady. A přitom v těch nových opatřeních se to po lidech vyžaduje. Například senior, který chce nově nastoupit do domova důchodců, musí zajet do Ostravy či Havířova. Nejenže se mu to prodraží, ale může nákazu rozšiřovat dál,“ sdělil deníku Právo mluvčí tamní radnice Hudeček.