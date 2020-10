Kampaň nade vše. Nakažený Trump se před nemocnicí projel v autě

„Prezident Trump absolvoval krátkou jízdu v koloně motorových vozidel, aby zamával svým příznivcům venku (před nemocnicí), a nyní se vrátil do prezidentského apartmá uvnitř nemocnice Waltera Reeda,“ uvedl Bílý dům v prohlášení. Na záznamu je vidět Trump s rouškou a také minimálně další dva lidé, kteří s ním byli ve voze.

Trumpova akce ovšem narazila na tvrdou kritiku. Lékaři byli zděšeni z jeho nezodpovědnosti. Poukazují na to, že všichni, kteří byli s Trumpem v autě, se od něj mohli nakazit, protože „riziko přenosu v autě je vysoké“. „Je to velká nezodpovědnost. Navíc všichni, kteří ve voze byli, musí po této zcela zbytečné jízdě prezidenta jít do karantény na 14 dnů,“ prohlásil James Philipps, lékař z univerzity George Washingtona. „Kvůli politickému divadlu se mohou nakazit a třeba i zemřít,“ dodal.

Bílý dům výtky odmítá a tvrdí, že „byla přijata rozumná preventivní opatření na ochranu prezidenta i jeho zaměstnanců“.

Tým prezidentových lékařů v neděli uvedl, že Trump od pátku nemá horečku, je mu lépe a pokud půjde léčba nadále dobře, mohl by být propuštěn z nemocnice už v pondělí. „Hodně jsem se dozvěděl o covidu. Naučil jsem se to tím, že jsem to sám prožil. Je to škola života,“ uvedl Trump v krátkém videu s tím, že nejde o něco, o čem by se dočetl v knihách a že je to „něco velmi zajímavého“.

Některá americká média ale upozorňují, že dosud nebylo přesvědčivě a jasně řečeno, kdy byla Trumpovi diagnostikována nákaza koronavirem. Zmatky nadělal i jeho osobní lékař, který v sobotu uvedl, že koronavirus byl prezidentovi diagnostikován „před 72 hodinami“. To by znamenalo, že Trump věděl o pozitivitě ještě předtím než se ve středu večer a ve čtvrtek setkal příznivci a finančními donátory v Minnesotě a New Jersey, kde od nich získával peníze na svou volební kampaň.