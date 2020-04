Ivanka nabádala ke kázni, pak si odjela slavit pesach

Cílem Ivanky a jejího chotě Jareda Kushnera (39), jenž je stejně jako ona poradcem prezidenta, se stal rodinný golfový klub v New Jersey, kde oslavili první den židovského svátku pesach, zatímco ostatní vyznavači jejich víry zůstali bez hostiny odkázáni na videohovory, napsal list The New York Times (NYT). Bílý dům následně vysvětloval, že Ivanka necestovala komerčním spojem.