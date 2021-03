Firmy by očkovaly zaměstnance Sputnikem V, ale počkají na EMA

„Měli bychom zájem. Pokud vím, tak cena Sputniku v říjnu 2020 byla cca 4,5 dolaru za jeden set. Samozřejmě očekávám, že bychom si to mohli započíst ze zdravotního pojištění nebo že by byla nějaká jiná forma refundace. Pokud by to tak bylo, tak máme zájem o 2300 kusů,“ sdělil Právu generální ředitel Brano Group a poslanec za vládní hnutí ANO Pavel Juříček.