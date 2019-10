Pavel Juříček

V České republice podniká víc než 25 let, z lokální firmy vybudoval nadnárodní společnost Brano Group, která dodává autodíly do celého světa a do všech světových značek. Do Brano Group nastoupil v roce 1982 jako technolog, později prošel několika pozicemi. Roku 1990 odešel z firmy na dnešní Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu Ostrava, kde pomáhal zakládat katedru podnikání a managementu.