Evropané se nepoučili, druhá vlna je zastihla nepřipravené, píše AP

Přehledně: Co všechno se zpřísní Koronavirus

"Když skončil nouzový stav, nastala doba investovat do prevence, ale to se nestalo," shrnula problém řady států španělská imunoložka Margarita del Valová. "Teď tady máme podzimní vlnu, aniž jsme vyřešili tu letní."

Napětí roste hlavně ve velkých městech, kde se opět rozsáhle zpřísňují restrikce. Například rumunští zaměstnanci v pohostinství tento týden protestovali, když v Bukurešti opět zavřely restaurace, divadla či bary. "Byli jsme zavření šest měsíců, restaurace nefungovaly a počet případů stejně rostl. Nejsem odborník, ale nejsem ani hlupák. Podle mého názoru my nejsme ti, kdo je za pandemii odpovědný," řekl majitel populární hospody Grivita Moaghin Marius Ciprian.

Některé evropské země včetně Belgie, Nizozemska, Británie nebo Španělska teď mají více nových případů na hlavu než Spojené státy. Sedmdesátimilionová Francie hlásila v pátek více než 20 000 nových případů, z hlediska počtu obyvatel jen sedminové Česko přes 8000. Ačkoli podle expertů je nyní situace jiná než na jaře, protože se více testuje a odhalí se mnohem více bezpříznakových případů, je mnoho důvodů k obavám. Chřipková sezona totiž ještě nezačala, ve školách se vyučuje a počasí zatím Evropany nezahnalo do interiérů, kde se nákaza šíří rychleji.

"Ta únava je naprosto přirozená. Dá se to očekávat, když se krize a stavy pohotovosti stále protahují," řekl šéf evropské kanceláře Světové zdravotnické organizace (WHO) Robb Butler. WHO proto nově vládám radí, aby při rozhodování o případných nových restrikcích, uzávěrách a karanténách více zohlednili i psychologické a sociální faktory. Podle Butlera bude totiž čím dál důležitější, aby se při rozhodování o případných omezeních mnohem více přemýšlelo o tom, jaké restrikce ještě lidé přijmou a zda je šance, že je budou dodržovat.