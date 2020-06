Domov pro seniory v Litovli má 17 nakažených

O zákazu návštěv kvůli výskytu koronaviru informovalo také vedení domova na svých stránkách. Až do odvolání jsou zakázány návštěvy klientů na obou jeho odděleních, tedy v Července a Litovli.

Všichni lidé mají podle Oklešťka zatím lehký průběh onemocnění. Pokud by došlo ke zhoršení jejich stavu, má kraj zajištěnou lůžkovou kapacitu na infekčním oddělení prostějovské nemocnice.

„Jedno dítě tam má maminku, která pracuje v domově. Čeká se na výsledek jejího testování,“ konstatoval starosta. V domově je podle něj kromě zaměstnanců 68 klientů. V Litovli se v minulých dnech objevily fámy, že tu již dva klienti na covid-19 zemřeli. „To, že umřeli dva klienti, je pravda, ale umřeli na následky zlomeného krčku. Nemá to žádnou souvislost s koronavirem,“ zdůraznil Kohout.

Podle Oklešťka není zatím zřejmé, jak k zavlečení koronaviru do domova pro seniory došlo. „Pro nás je to však jedno, protože ať už to přišlo odkudkoliv, musíme se s tím vypořádat,“ doplnil hejtman.