Do finále v boji s covidem jde deset vakcín

„Běžně je to proces dlouhý a komplikovaný, ale my jsme ve zvláštní situaci, protože nestojíme na úplném začátku. Díky zkušenostem s nemocemi SARS, MERS , ebola a zika se vývoj zrychlil a zkrátil. Povedla se udělat genetická analýza SARS-CoV-2, a tak si troufám odhadovat, že délka vývoje vakcíny zabere celkem 12 až 18 měsíců,“ uvedl Dvořáček.

Čína by prý mohla mít koronavirovou vakcínu pro trh do konce roku

Čína by prý mohla mít koronavirovou vakcínu pro trh do konce roku Koronavirus

On sám sice šanci, že by s vakcínou přišli sami Češi v nově vytvořené skupině ministerstvem zdravotnictví, zcela nezatracuje, ale za nejpravděpodobnější považuje scénář, kdy vývoj i výroba budou v rukou zahraniční společnosti a my ji budeme nakupovat.

„V tuto chvíli moji kolegové zjišťují, zda objednávky, které naši praktičtí lékaři udělali, platí. Zda to, co máme alokováno, bude využito, což v minulosti vždy nebylo a vakcíny se pak likvidovaly. Takže vše ověřujeme, nicméně pokud by šlo o navýšení objednávek očkování proti chřipce, na základě nynějšího vyššího zájmu ze strany pacientů upozorňuji, že je na to v tuto chvíli už jen velmi úzké časové okno,“ komentoval šance na další vakcíny proti chřipce Dvořáček.