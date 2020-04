Dětský domov na Příbramsku odmítl testování

„Testování začalo, podle dosavadních informací jsou zatím všechny výsledky v pořádku,“ uvedla mluvčí Středočeského kraje Helena Frintová, podle níž bude testování dál pokračovat. Pokud by rychlotest ukázal na možnou nákazu, musel by dotyčný na klasický odběr. Testování dětí a pracovníků odmítl dětský domov v Lazci na Příbramsku.

„Děti jsme testovat nenechali. Kdyby měly nastoupit do školy, tak bych testování nebránila, ale vzhledem k tomu, že do školy nejdou, je to zbytečné,“ řekla Právu ředitelka dětského domova v Lazci na Příbramsku Věra Splítková, kde nyní žije 16 dětí.