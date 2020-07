Denně se teď nakazí čtvrt milionu lidí

„Příliš mnoho zemí postupuje špatným směrem. Koronavirus zůstává veřejným nepřítelem číslo jedna,“ zdůraznil šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus během virtuálního briefingu vedeného z centrály organizace v Ženevě.

V neděli WHO registrovala dosud nejvyšší denní nárůst nakažených – 230 370 tisíc, zatímco v sobotu to bylo bezmála 220 tisíc a v pátek přes 228 tisíc, což byl do té doby nejvyšší počet za den.