Česko zařadí Španělsko do červeného seznamu, Chorvatsko zůstane zelené

Kromě Rakouska přidaly Chorvatsko, kde v posledních týdnech roste počet nakažených, na červenou listinu i Slovinci. Lidé, kteří se odtamtud vracejí, musejí do karantény. Netýká se to tranzitu, cesty Čechů z dovolené v Chorvatsku, které vedou přes Slovinsko, se tak nezkomplikují. Lidé by ale v zemi měli zastavit jen v nutných případech.