Česko se z role premianta dostalo na pokraj karantény, píší zahraniční média

Česká vláda se pokouší zpomalit druhou vlnu koronavirové epidemie sérií přísných opatření poté, co se země z role evropského premianta dostala až na pokraj druhé celostátní karantény. List The Guardian či server Politico upozornily na to, že zatímco na jaře česká vláda reagovala na pandemii rychle a rázně, v létě už ji stoupající statistiky k rozhodným krokům nepřiměly.