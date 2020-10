Česko je třetí na světě v poměrném počtu nově nakažených za týden

Česká republika stanula na třetím místě v pomyslném žebříčku zemí světa v nejvyšším počtu nově nakažených za poslední týden v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. Uvedl to americký deník The New York Times. Za uplynulých sedm dní překonaly počty nových případů nemoci v Česku rekord už čtyřikrát. Od března se u nás nakazilo už téměř 110 tisíc lidí.