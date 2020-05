Češi tráví na internetu o polovinu času více. Kvůli koronaviru

Kromě počtu návštěv jednotlivých serverů také v březnu výrazně vzrostlo množství přenesených dat, a to o čtvrtinu. Vyplývá to z údajů Českých Radiokomunikací, podle kterých se to projevilo například v rámci nabídek OTT služeb, tedy na distribuci videí přes celosvětovou počítačovou síť.