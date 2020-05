Češi na krátké cesty na Slovensko mohou bez testu, ale s formulářem

Od středy bude možné navštívit Slovensko bez povinného testu na covid-19 a povinnosti následné karantény, pokud bude dodržen termín návratu do České republiky do 48 hodin. To samé platí pro občany Slovenska při návštěvě Česka. Kontrolu bude provádět Slovensko a návštěvníci si mají stáhnout příslušný formulář.