Brněnské nemocnici pomohou dvě stovky vysokoškoláků

Podle posledních informací mluvčí nemocnice Veroniky Plaché by mělo provoz posílit přes dvě stě studentů. Vládou uložená pracovní povinnost by se měla týkat převážně studentů čtvrtých a pátých ročníků lékařských fakult.

Budeme se snažit, aby to měli studenti jako součást své praxe

Ti ale nemohou zastávat práci lékaře a ani zdravotní sestry, vykonávat mohou jen práci sanitáře nebo ošetřovatele. Už na jaře přitom velká část z nich přišla o celý jarní semestr, nyní by se měla situace opakovat.

Pro mediky, kteří se chtějí věnovat například klinickým oborům, by jeden celý rok v jejich šestiletém studiu mohl chybět. „Na jedné straně jako zdravotnický náměstek vítám pomoc mediků a budeme ji potřebovat zcela jistě. Na straně druhé jako vysokoškolský učitel vnímám ty studenty a věřím, že to pro ně a pro lékařské fakulty vůbec není jednoduché. To jejich uvolnění jistě není úplně populární krok, ale v určité fázi bude potřeba,“ shrnul situaci náměstek FN Brno Ondřej Ludka.