Banky odmítají půjčit zavřeným hospodám. Nemáte obrat, slyší paradoxní důvod

Pro podnikatele v gastronomii, kteří museli ze dne na den zavřít a přišli o tržby, je někdy problém paradoxně právě to, jak moc je krize postihla. Úvěry jsou totiž plně v režii komerčních bank, pro které jsou podnikatelé se zavřenými provozovnami vysoce rizikoví.

„Je to na rozhodnutí banky, která řekla, že ne. Pohostinství je vyřízené, tak na něj nebudeme dávat půjčky. Přitom kdo jiný je dnes ohrožený než cestovní ruch a restaurace?“ řekl Novinkám jeden z podnikatelů v pohostinství, který si přál zůstat v anonymitě.

Podobné zkušenosti má Oldřich Peprla, který provozuje několik franšízových restaurací v Brně a Olomouci. „Vláda sice schválila úvěrový program, ale přesně ty obory, které jsou nejvíc zasažené, na něj nedosáhnou, a to nejsme už úplně malá firma. Neodmítli nás proto, že jsme gastro, ale protož nemáme obraty. Ale ty nemáme, protože jsme gastro a jsme z moci vlády zavření,“ poznamenal Peprla.

„Stát, tedy ČMZRB, ručí pouze za část úvěrů a ani za jednotlivé úvěry neručí ve výši 100 procent. My, coby komerční banka, jsme ze zákona ve všech případech povinni poskytovat úvěry s přihlédnutím k rizikovosti klienta a daného poskytnutého úvěru,“ uvedla na dotaz Novinek mluvčí Raiffeisenbank Petra Kopecká.

„Pokud by byla poskytována stoprocentní záruka za bankovní úvěry firmám, jež jsou nejvíce postiženy aktuálním stavem, potom by dodatečné financování pro překonání současné složité situace mohlo být zacíleno právě do postižených odvětví,“ uzavřela Černá.