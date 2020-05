Babiš: S Hamáčkem to funguje dobře, zklamala mě Maláčová

Pane premiére, otevírají se další obchody a obnovují služby. Všude ale člověk vidí všechny roušky, rozestupy, dezinfekce, zábrany z plexiskla. Nemrazí vás z toho?

Věřte, že fakt ne. Jsem hrdý na naše občany, jak jsou odvážní a disciplinovaní. Máte samozřejmě pravdu, že na tom není nic normálního, ale musíme se přizpůsobit, pokud tu zase nechceme mít 400 nakažených denně.

Každý den Evropa hlásí stovky mrtvých a Amerika dokonce tisíce. Ve Španělsku a Francii mají 27 tisíc, v Itálii 31 tisíc, v Británii 33 tisíc mrtvých. Všichni jsme viděli, jak nakládali mrtvoly do kamionů a skladovali je na ledových plochách, protože pohřební služby nestíhaly. To u nás rozhodně nechceme.

Vím, že u nás lidé rychle na hrozbu zapomínají, protože jsme první vlnu epidemie zvládli. Ale bohužel o chování viru se toho s jistotou příliš neví, stejně jako, jak dlouho tu bude, jestli přijde druhá vlna, jestli bude vakcína atd.

Takže i proto musíme být opatrní a chránit naše lidi a ty nejohroženější skupiny, jako jsou senioři.

Podle vicepremiéra Hamáčka jste ale prognózám epidemiologů zpočátku nevěřil a změnil jste názor, až když vám ukázal, jak by to u nás mohlo dopadnout. Je to tak?

Je pravda, že za námi přišli lidé, kteří nám ukázali matematické modely, kterým jsem nechtěl věřit. Ale díky tomu jsem si uvědomil, že by mohl nastat opravdový průšvih, což mě vyděsilo. Jsem rád, že na ty černé scénáře nakonec nedošlo, a to hlavně kvůli tomu, že jsme zavedli přísná opatření a reagovali jsme jako jedna z prvních zemí v Evropě.

Nejde mi o nějaké soutěžení, čí co byla zásluha. Jsem především rád, že jsme to zvládli. Díky této epidemii se můj postoj k panu Hamáčkovi ještě zlepšil a za sebe musím říct, že to mezi námi funguje velmi dobře. Ta krize nám ve vládě umožnila se také více poznat, plně se projevily charaktery jednotlivých ministrů ať už v dobrém, či špatném.

Důležité ale především je, že patříme mezi země, kterými se inspirovaly státy po celém světě. Zavedli jsme povinné roušky, zakázali lety, zavřeli restaurace i školy a tak dále. Ale nebylo to jen tak z popudu vlády, ta rozhodnutí byla hlavně na našich epidemiolozích a hygienicích.

To zdůrazňujete často, jenže ti nemají mandát od voličů, na rozdíl od vás a vlády.

To máte pravdu, ve finále všechna rozhodnutí byla na vládě. Na rozdíl od médií, opozice a dalších kritiků a koneckonců i epidemiologů tu odpovědnost máme a nezříkáme se jí. Za svými rozhodnutími si stojíme, já mám svědomí určitě čisté.

A nemyslete si, že s odborníky nevedeme debatu. Kdyby bylo na epidemiolozích, tak obchodní domy otevřou až 8. června, a ne už od 11. května. To, že se letní tábory rozběhnou od 27. června, jsem prosazoval, stejně jako jsem bojoval za to, abychom už od 25. května venku nemuseli nosit roušky, pokud nebudeme v těsném kontaktu.

Podnětů a návrhů od lidí nám také chodí spousta. Kadeřníci říkají, že jim vadí kryt přes obličej, že jim stačí rouška. Píší mi provozovatelé vnitřních bazénů, že chtějí otevřít. Od lidí ale cítím, že hygienická nařízení respektují a chtějí epidemiologům vyhovět.

Potřebujeme vrátit život a ekonomiku do normálu. Děláme pro to vše, ale závisí to na vývoji epidemie. Nechceme věci uspěchat.

Říkal jste, že v polovině června by se mohly otevřít hranice na Slovensko a do Rakouska. To se turisté tedy budou muset prokazovat negativními testy?

Předpokládám, že ano. Situace na Slovensku je úplný zázrak, ale měli výhodu, že viděli, jaká opatření jsme zaváděli, a měli štěstí, že jejich občané nejezdí tolik lyžovat do Itálie. Rakousko to také zvládlo, takže zvažujeme, že bychom za určitých podmínek otevřeli 8. června hranice. Ale na to ještě musí kývnout naši sousedé a u Slovenska to není tak jisté.

Ministr Vojtěch určil maximální cenu testu na 1674 korun plus 82 korun za odběr. Nezdá se vám to i tak příliš?

To se mi zdá drahé, měla by být větší konkurence. Musím o tom ještě s panem ministrem promluvit. Měl jsem představu, že pro rodiny by kumulovaný test mohl vyjít na 600 korun.

Zájezd do Řecka jsem si zaplatil ještě loni v srpnu, kdy jsem o koronaviru neměl ani tušení.

Sám lidi vyzýváte, aby lidé byli solidární a utráceli toto léto peníze doma, ale vy v srpnu vyrážíte do Řecka. Jak to?

No, protože zájezd do Řecka jsem si zaplatil ještě loni v srpnu, kdy jsem o koronaviru neměl ani tušení. Ale většinu léta budu tady, takže se nebojte, že bych neutrácel doma.

V neděli 17. května skončí nouzový stav, co to bude prakticky znamenat? A jak budete dál postupovat?

Budeme dál uvolňovat opatření podle plánu. Máme připravenou Chytrou karanténu a ministr zdravotnictví Vojtěch dostal za úkol rozjet připravenou verzi 2.0, musíme vyřešit roli armády při boji s epidemií, dál digitalizovat zdravotnictví, posílit pravomoci hygienických stanic, chceme propagovat aplikaci eRouška a Mapy.cz. Epidemiologové jasně řekli, že plošná omezení už dělat nebudeme. Naším cílem bude do budoucna nakažené rychle identifikovat, izolovat a zjistit, s kým měli kontakt.

Izrael se neptá a rovnou sleduje nakažené podle dat z telefonů a bankovních karet. U nás to bude stále dobrovolné?

Ano, bude. Naši lidé jsou zodpovědní, takže nevidím důvod, proč by to nemělo být dobrovolné.

Uznáte tedy zpětně, že měl Hamáček pravdu, když zkraje března žádal o zavedení nouzového stavu?

Pan Hamáček chtěl nouzový stav hlavně kvůli ochraně hranic a rychlému zajištění nákupů ochranných pomůcek, kterých bylo na trhu nedostatek. Vždyť nakupoval celý svět.

A nebylo to oprávněně, když se ukázalo, že ministerstvo zdravotnictví situaci podcenilo a pomůcky chybějí i ve státních rezervách?

Ministerstvo zdravotnictví nemělo žádné zkušenosti s nákupem zdravotnických pomůcek, chtělo nakupovat v Číně, ale plno podnikatelů si obsadilo výrobní kapacity, zneužívali situace a resort musel nakupovat pod tlakem. Nakonec dodávky z Číny zařídil pan Tvrdík, zorganizoval to pan Hamáček, za což jsem jim veřejně poděkoval. Ale prvotní kontakty a vztahy v Číně vytvořil prezident Zeman.

Letošní epidemie nám musí být ponaučením, nic takového tu v takovém rozsahu nikdy nebylo, proto musíme do státních hmotných rezerv nakoupit zdravotnický materiál, abychom byli v budoucnu připravení.

Pochybení se samozřejmě nedá vyloučit, ale jsem přesvědčen, že kdyby se něco našlo, tak se to nemůže týkat pana Vojtěcha.

Například ministerstvo zdravotnictví nakupovalo v některých případech pomůcky mnohonásobně dráž než vnitro. Skončí Vojtěch ve vládě, když se pochybnosti potvrdí?

Musíme počkat, až vše prošetří NKÚ, navíc policie se zabývá několika trestními oznámeními od poslanců. Věřím ale, že nákupní tým také nepochybil, a je nutné si uvědomit, v jaké situaci a za jakých podmínek se nakupovalo. Pochybení se samozřejmě nedá vyloučit, ale jsem přesvědčen, že kdyby se něco našlo, tak se to nemůže týkat pana Vojtěcha.

Věřím mu, znám ho dlouho a myslím, že to je slušný a čestný člověk, který na rozdíl od svých předchůdců potlačil korupci ve zdravotnictví za vlády ODS, o níž mluvila Evropská komise už v roce 2013.

Zklamala mě paní Maláčová, která se i v rámci této krize se chovala stejně nekolegiálně jako předtím.

Ostatním ministrům věříte stejně jako Vojtěchovi? Říkal jste, že se některé charaktery projevily.

Věřím, proč bych nevěřil? Jestli narážíte na možné personální změny ve vládě, tak to není téma. Zklamala mě paní Maláčová, která se i v rámci této krize se chovala stejně nekolegiálně jako předtím. Tak, jak ji všichni známe.

Nebyla epidemie svým způsobem pro vás příjemná změna? Přece jen se přestalo zcela mluvit o vašich kauzách.

Jako si myslíte, že jsem si objednal virus z Číny, nechal ho zanést do Itálie a čekal, až se tam naši občané nakazí, abych to tady 24 hodin denně sedm dní v týdnu řešil, aby mi novináři dali pokoj s vyfabrikovanými nesmysly? To jste mě pobavil. Žádné kauzy nemám, střet zájmů neexistuje, protože máme lex Babiš, který jsem splnil. Vždyť je to stále dokola. A jestli myslíte politickou misi Evropského parlamentu, který ročně přijde na dvě miliardy eur, tak na to nemám co říct. Vlastně ano – nebudu to raději komentovat, abych se pak nemusel omlouvat.

Myslíte si, že letos už vyjdete se schodkem 300 miliard, nebo budete muset do Sněmovny znovu požádat o jeho zvýšení?

To teprve uvidíme. Od doby, co jsem ve vládě, tedy od roku 2014, jsme dluh vůči HDP snížili z 41,1 procenta na 29 procent. Takže prostor k zadlužení máme. Samozřejmě že mi to nedělá radost, ale pokud peníze do ekonomiky nenapumpujeme, tak všechno zadřeme, jako to udělala pravice v roce 2009, která lidem sáhla i na platy. To dělat určitě nechceme.

Bohužel nevíme, jak dlouho tu virus bude, jak to bude s exportem, kde jsme z 87 procent závislí na členských státech EU.

Ptám se proto, že jste otočil, pokud jde o mnohamiliardové armádní nákupy, které vám už nevadí. Přemluvil vás prezident Zeman?

Tak to není. Říkal jsem, že musíme hledat formu financování tak, aby se akvizice rozdělily v čase a nákupy nezatížily rozpočet na rok 2021. Armáda potřebuje přezbrojit, není možné, aby naši vojáci používali stará ruská vozidla, děla nebo vrtulníky. Za 30 let naši předchůdci na armádu kašlali.

Zleva premiér Andrej Babiš, ministr obrany Lubomír Metnar a náčelník Generálního štábu Aleš Opata Foto: Petr Horník, Právo

Vždycky když je krize, tak první, co politiky napadne, je šetřit u armády. To by ale byla chyba. Armáda je totiž klíčová pro bezpečnost našich lidí a při výjimečných situacích, jako třeba teď v době koronaviru nebo v roce 1997 při povodních, je její role nezastupitelná. Armádu jsem vždy podporoval, mám i nového poradce, což je voják, který několikrát bojoval v Afghánistánu, nasazoval svůj život a bezpečnostní problematice rozumí.

To nevěříte svému ministru obrany Metnarovi?

Tak to není. Poradce pracuje jak pro pana Metnara, tak i pro mě. Potřebuji člověka z praxe, který mi může dát informace z těch nejnižších pater armády.

Možnost symbolicky ušetřit mohla být i na ošetřovném, proč jste se nakonec rozmysleli ponechat ho na 80 procentech mzdy, jak to prosazovala ministryně Maláčová, místo navrhovaných 60 procent?

Chtěl jsme srovnat podmínky pro maminky, které mají děti ve školách, a pro ty, které je mají ve školce. Aby to bylo spravedlivé. Nakonec jsme se ale dohodli, že do konce června necháme ošetřovné na 80 procentech pro všechny a od 1. července se to vrátí do původního stavu, tedy 60 procent na maximálně devět dní. Od 1. září ministr školství stejně počítá s povinnou docházkou.

Ta je teď dobrovolná pro první stupeň. Proč se nemohl vrátit i druhý stupeň, když mohou puberťáci chodit do kin, na kroužky či do obchodních center?

Přesně tyto otázky jsem kladl epidemiologům, na podobnou věc se mě ptají i občané. Souhlasím s vámi, že výuka i pro druhý stupeň mohla být také dobrovolná, nakonec jsme ale dali na epidemiology. Ostatně ani jiné evropské země neobnovovaly výuku pro druhý stupeň. Ve finále je organizace otevření na ředitelích škol, protože je to jejich záležitost.

Maláčová přišla s návrhem snížit platy politiků a svázat je s minimální mzdou. Už na začátku krize jste říkal, že by politici měli jít příkladem, takže to podpoříte?

Paní Maláčová s žádným návrhem nepřišla. To já jsem jí řekl na vládě, abychom se tím zabývali a aby oddělila odměňování politiků od platů soudců a státních zástupců. Tehdy na to nereagovala a teď si z toho udělala sólo akci a v médiích to začala prodávat jako svůj nápad. Takto stále vede svoji osobní kampaň, podobně se chovala i kolem rodičovského příspěvku. Pokud chce paní ministryně šetřit, má obrovskou příležitost začít ve svém resortu, protože v nákladech na provoz i na odměnách pro své poradce může velkoryse škrtat. Se snížením platů samozřejmě souhlasím, ale zatím to nevypadá, že by politici chtěli být zvlášť solidární, což mě mrzí. Politici ale berou nejen platy, ale i náhrady a diety a ty bychom mohli zrušit a platy na nějakou dobu zmrazit.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) s premiérem Andrejem Babišem (ANO) Foto: Petr Hloušek, Právo

Ale s růstem důchodů, aby průměr byl přes 15 tisíc v roce 2021, počítáte, stejně jako s průměrným platem 45 tisíc pro učitele nebo se zrušením superhrubé mzdy?

Senioři a učitelé jsou pro nás priorita. S obojím počítá programové prohlášení vlády a tato vláda své sliby bere vážně. Takže ano. Nejsme pravicová opozice, která před volbami slibuje, že daně sníží a pak, jakmile se dostane k moci, je navýší. Například DPH nebo daň z nabytí nemovitosti.

Se zrušením superhrubé mzdy ještě uvidíme, soc. dem. to zatím odmítá. Od roku 2014 jsme daně snížili o 140 miliard, naposledy jsme snižovali DPH 1. května u řady profesí. A systematicky a spravedlivě jsme navyšovali platy tak, že průměrná mzda ve státní správě před epidemií byla o tři tisíce korun vyšší než v privátní sféře.

Myslíte si, že se úspěch vlády promítne i do říjnových krajských a senátních voleb? Podle průzkumů ANO stále jasně vede.

Průzkumy jsou věc jedna a výsledek druhá. Senát nám nikdy moc nešel, v krajích budou voliče muset přesvědčit hlavně naši regionální politici a ukázat, jak si to odpracovali. Budou za nás kandidovat hlavně stávající hejtmani, na dalších jménech se budou muset shodnout krajské organizace, protože někde je návrhů vícero.

Rozhodnutí o kandidátech do Senátu a odpovědnost jejich výběru bude hlavně na krajských organizacích. Změníme ale přístup k financování, počítám, že příspěvek z centrály na senátní kampaně bude minimální.

Hlavně mě ale teď volby příliš nezajímají. Moje práce je udržet ekonomiku v chodu, nedopustit, aby lidi přišli o práci, nedopustit chudobu, investovat a bojovat proti suchu.

Nedávný průzkum ukázal, že by vás lidé volili prezidentem. Zviklalo vás to ve vašem rozhodnutí nekandidovat na Hrad?

Funkce prezidenta mě neláká, to jsem říkal stokrát a stále to platí. Spíš bych řekl, že mi epidemie umožnila jinak přemýšlet o životě.

To znamená, že zvažujete odchod z politiky?

Vím, že by si spousta lidí oddechla, ale bohužel je zklamu. Máme tu ještě spoustu rozpracovaných věcí, takže pokud budu zdravý, budu kandidovat ve sněmovních volbách a ty bych chtěl vyhrát a sestavovat vládu.

Závěrem by mě zajímal váš názor kolem kauzy ricin. Co říkáte na zprávu, že po Praze údajně běhá ruský agent, který ohrožuje primátora Hřiba a starosty Koláře s Novotným?

Nechci se a ani nemohu k tomu vyjadřovat. Jsem jen šokován, že některé věci v utajovaném režimu se dostávají v určité formě na veřejnost. Proto také BIS podala trestní oznámení.

Takže zprávy o agentovi jsou pravda? Policejní ochranu trojice má.

Neříkám, co je a co není pravda. Říkám, že je dobře, že jsme vyzvali Rusko k dialogu a že budeme mít příležitost si věci vyjasnit a vztahy vrátit do normálu. Ale pokud by zprávy o agentovi byly pravdivé, tak by to bylo naprosto nepřijatelné.

Myslíte si, že by Moskva riskovala mezinárodní incident a plýtvala zdroji kvůli třem našim komunálním politikům?

Ptáte se správně, pane redaktore, a já se ptám úplně stejně.

Všichni tři ale rádi Rusko provokují ať už odstraňováním, či stavěním pomníků, nebo výsekovou interpretací dějin. Jaký vlastně vy máte názor na odstranění sochy Koněva?

Všude na světě jsou sochy lidí, kteří měli své světlé i stinné stránky. Nelíbí se mi, když historii vykládají a zneužívají pro své účely politici jako v těchto případech. Ještě víc mě ale fascinuje, jak se kvůli všemu lidé dokážou pohádat do krve.

Socha Koněva je majetek Prahy 6 a ta se nějak rozhodla. Osobně si myslím, že by sochu bylo nejlepší umístit na Olšanské hřbitovy, ty ale zase patří hlavnímu městu, takže to nevidím úplně reálně.

Panu primátorovi Hřibovi jsem psal dopis, kde jsem ho vyzval, aby Praha začala lépe spolupracovat s ŘSD na stavbě Pražského okruhu a výkupu pozemků. I když máme uzavřené memorandum, tak spolupráce vůbec nefunguje.